Fantasmes dans le couple : faut-il tout dire à son partenaire ?

Les fantasmes, il en existe des plus avouables et des plus honteux. Mais doit-on les partager avec notre partenaire ? Dans le 6/8, notre psychothérapeute Stéphanie Van Oost nous explique s’il faut vraiment tout se dire, et comment.

Les fantasmes ont toujours été très tabous, mais ils peuvent en même temps participer à la vie sereine et épanouie en couple. Si on doit se les dire, il ne faut pas le faire n’importe comment et n’importe quand.

Le fantasme n’est pas forcément sexuel. C’est une construction imaginaire et une manifestation consciente de nos désirs les plus enfouis. Quand il est sexuel, il met en place un scénario érotique qui pousse et tend à l’excitation.