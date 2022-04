Fantasia de Walt Disney, quand la musique classique prend vie

Fantasia est le troisième long-métrage d’animation réalisé en 1940 par Walt Disney, après Blanche-Neige et les sept nains et Pinocchio. L’idée géniale de Disney à travers ce long-métrage est de rendre hommage aux grands compositeurs classiques avec en revisitant par le biais de l’animation des chefs-d’œuvre de la musique classique.

Ce n'est pas la première fois que Walt Disney fait se rencontrer et synchronise animation et musique classique, les Silly Symphonies en sont la preuve, mais c'est la première fois que la musique classique occupe une place si importante, qui plus est dans un long-métrage.

Devenu un véritable classique, notamment grâce à la séquence de Mickey et l’Apprenti sorcier, ce long-métrage fut un échec commercial, faisant notamment les frais du déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi parce que le film n’a pas réussi tout de suite à trouver son public.

Mickey en apprenti sorcier

Le projet commence en 1937 : un groupe d’animateurs travaillent à redorer l’image du personnage de Mickey, dont la quotte de popularité est étonnamment en baisse à l’époque, avec un court-métrage qui reprendrait la musique de Paul Dukas, L’apprenti sorcier.

Pour ce projet, Walt Disney collabore avec le chef d’orchestre Leopold Stokowski, qui s’est montré plus qu’enthousiaste lorsque Disney lui a parlé du projet Fantasia lors d’un dîner au restaurant. Ensemble, ils imaginent plusieurs autres courts-métrages inspirés d’œuvres classiques, pour finalement imaginer ce troisième long-métrage qui réunira sept séquences animées et musicales.

Un film-concert expérimental

Le film est une véritable expérimentation, il n’y a aucun dialogue, si ce n’est les introductions aux séquences présentées par le chef d’orchestre Leopold Stokowski. On ne retrouve pas non plus de personnages emblématiques, si ce n’est la séquence de Mickey, l’apprenti sorcier. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant que cette séquence soit la plus connue du film, justement par la présence de Mickey.