"Fantaisiste, mensonger" : 160 Belges fichés pour le compte des Émirats arabes unis

C’est le journal en ligne français Mediapart qui a obtenu les documents confidentiels de la société de renseignement privée suisse Alp Services, une entreprise de conseil en intelligence économique et communication basée à Genève et qui a pignon sur rue. Il les a ensuite partagés avec le réseau de médias European Investigative Collaborations dont Le Soir et De Standaard font partis. Louis Colart, chef adjoint du pôle enquêtes au journal Le Soir nous raconte qu’il y a quelques années la société "a été hackée par un collectif de hackeurs inconnu encore à ce jour. Une partie des données collectées, celles concernant le client des Émirats arabes unis arrivent aujourd’hui dans certaines rédactions". Plus de 78.000 documents confidentiels ont été alors passés au crible ces dernières semaines.

Mandatée par les services secrets des Émirats arabes unis (EAU), l’entreprise dirigée par Mario Brero, 77 ans, un vétéran des enquêtes sulfureuses, a compilé, entre 2017 et 2020, les noms d’au moins 1000 personnes de 18 pays européens et 400 organisations qui seraient supposément liées aux Frères musulmans. C’est dans une infographie tentaculaire, intitulée "Un réseau continental de type mafieux", où les noms sont reliés par des flèches, que l’influence européenne de cette confrérie prônant un islam politique et radical se révélerait.

L’enquête "Abou Dhabi Secrets" a découvert qu’en Belgique 160 personnes dont une ministre fédérale et plus de 80 organisations sont ressorties sur ces fichiers. Il suffit pour certains, des journalistes, des universitaires, des imams d’avoir simplement croisé des personnes associées à cette branche de l’Islam politique pour être fiché. Des citoyens dont la majorité est innocente et dont les noms mélangés à ceux de terroristes condamnés ou de véritables fondamentalistes ont été jetés en pâture aux services secrets émiratis.