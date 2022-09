Fanta a été victime d'excision : "Ils ont coupé avec une lame sans anesthésie"

"Mes parents étaient d’accord et moi aussi, petite fille, je pensais que c’était normal."

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes, toujours en vie, ont été victimes de mutilations sexuelles. Elles sont pratiquées dans 30 pays en Afrique, au Moyen Orient et en Asie. Ces mutilations sont une violation de leurs droits.