Fans des films Ghibli et de Zelda ? Deux concerts pour vous au Cirque Royal de Bruxelles ce dimanche

Si à l’époque, quand nous nous sommes lancés, peu de compositeurs venaient en Europe et en France, aujourd’hui, la situation a un peu évolué. Quand on a un Joe Hisaishi [compositeur de la majorité des films de Hayao Miazaki, ndlr] qui vient pour quelques représentations en France, ce sont évidemment des interprétations très fidèles à l’œuvre originale. Ça n’en reste pas moins magique et unique.

"Voyager dans l'émotion qu'on partage avec le public"

Nous, on veut proposer un nouveau voyage au public, on a cette vision un peu de groupe de rock qui joue sans partition, qui apprend tout par cœur et qui se réapproprie l’œuvre jouée. Notre approche et celle des compositeurs de films d’animations sont différentes mais, à mon avis, complémentaires.

Quel est le meilleur souvenir que vous avez grâce à vos représentations ?

NC : Oh ! *rires* Je pourrais vous en citer une myriade ! Chaque salle, chaque public dégage sa propre "chaleur", sa propre atmosphère. Mais si je devais vous citer un souvenir… Je me souviens d’une de nos représentations à Clermont-Ferrand. On jouait dans une salle comble, avec un public de 1500 personnes, toutes debout.