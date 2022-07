Fans célébrés par les rock stars avec des classiques des Ramones, des Rolling Stones ou Metallica

J'ai vécu sous des posters à me croire le seul à connaître tout de vous...

Ou encore : j'en ai connu des hôtels en attendant un signe, un geste de ta part. Et même : j'en ai suivi des galères, pris des trains, fait des kilomètres pour te voir... La vie d’un fan racontée par Obispo, de la poésie à l’état pur, je me moque, je me moque mais il n’a pas tort ce brave Obispo. Parfois, on en fait des km et on en dépense de l’argent pour aller voir le groupe de nos rêves ! Et certains nous le rendent bien, avec ces messages aux fans qui se transforment en véritable preuve d’amour...