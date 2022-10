Fanny Smets, détentrice du record de Belgique de saut à la perche, met un terme à sa carrière

À 36 ans, la perchiste liégeoise dit stop. Fanny Smets met un terme à sa carrière, a-t-elle annoncé sur son compte Instagram. 16 ans après avoir fait ses débuts dans la discipline, l'athlète qui était affiliée au club du CABW a décidé de ranger ses perches.

"Il m'a fallu un certain temps pour réaliser et admettre que mon avenir ne se trouve plus autour d'une piste", explique Fanny Smets. "Cela me brise le cœur de laisser derrière moi ce qui a été mon endroit de bonheur au cours des 16 dernières années. J'ai tellement de raisons d'être reconnaissante du saut à la perche, mais surtout, je suis plus que reconnaissante envers les personnes que j'ai rencontrées au cours de ce voyage complètement fou, dont certaines d'entre elles que je considère désormais comme faisant partie de ma famille."