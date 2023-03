Fanny Ruwet un peu trop corporate ? "J’ai une coque avec la tête de Nagui"

L’humoriste et chroniqueuse belge Fanny Ruwet était l’invitée du Réveil de Tipik ce matin. Elle est venue présenter son premier roman aux accents autobiographiques, "Bien sûr que les poissons ont froid", qui sort ce 30 mars.

Après la radio, le stand-up et la réalisation, Fanny Ruwet se lance dans une carrière d’autrice. Son roman "Bien sûr que les poissons ont froid" permet d’en apprendre plus sur elle. Car même si le personnage principal porte un autre nom et même si une partie de l’histoire est inventée, elle affirme clairement s’être inspirée de sa vie pour l’écrire.

Marco, Lara, François et Audrey ont profité de l’avoir dans le Réveil de Tipik pour lui poser plusieurs questions sur ses humeurs et ses passions, en s’inspirant de "La drôle d’humeur de Fanny Ruwet". Elle anime cette chronique 100% humour chaque mercredi dans l’émission "La Bande Originale", présentée par Nagui sur France Inter.

Ils se sont intéressés à son rapport avec Nagui, ce célèbre animateur français devenu son collègue. "Nagui me met de très bonne humeur. Quand je pense à lui, je me dis c’est l’émission, ce sont les copains", a-t-elle répondu. Elle a même une coque de téléphone avec sa tête : "Ouais, je suis très corporate comme fille, c’est une vision sur le long terme".

Et ce n’est pas tout. Elle a aussi avoué avoir des chaussettes avec Nagui dessus. "Je voulais faire un rideau de douche, mais bon, le procès, on y pense !", a-t-elle plaisanté.

Fans de Fanny Ruwet ? Redécouvrez ses podcasts Bisexualités, Il Serait Une Fois : Aladdin, Imagine ça parle de ça, ainsi qu'à l'épisode Mixtape qui lui est consacré.