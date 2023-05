Fanny Ruwet parle de la dépression dans son premier roman "Bien sûr que les poissons ont froid"

Fanny Ruwet était l’invitée du 8/9 pour son premier roman Bien sûr que les poissons ont froid, qui contient une grande part autobiographique.

C’est avant tout pour le stand-up qu’on connaît Fanny Ruwet. Plus récemment, elle a aussi lancé plusieurs podcasts. Désormais elle s’essaie au roman. L’intrigue de ce premier roman part d’une histoire vécue par Fanny Ruwet quand elle avait 15 ans, et une rencontre avec un garçon sur MSN.

"On s’est parlé tous les jours pendant un an et demi et puis on s’est perdu de vue. Et dix ans plus tard je me suis demandé ce qu’il devenait. J’ai cherché sur internet et là, c’est comme s’il n’avait jamais existé", se souvient-elle. Elle décide alors de creuser pour retrouver sa trace : "j’ai cherché très loin, et plus je trouvais des réponses, plus ses histoires étaient bizarres."