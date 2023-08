Ayant débuté ce 24 août à Arlon, la tournée du stand up de l’ASBL What The Fun est partie pour sillonner la Belgique. Durant une vingtaine de dates, une sélection d’artistes émergents entreprendra un périple à travers le pays pour vous offrir une soirée exceptionnelle dédiée à l’humour et à la découverte.

A chaque date, date, 8 humoristes parmi les 20 membres composant le groupe seront choisis pour vous faire rire ! Chacun leur tour, ces artistes présenteront des extraits de leurs univers respectifs, tous très variés, et auront environ dix minutes pour vous convaincre. Chaque étape de cette tournée proposera donc une programmation unique.

Vous aurez ainsi l’opportunité d’applaudir tout au long de cette tournée les talents suivants : Adel, André Demarteau, Bénin, Carole Matagne, Dave Parcoeur, Dena, Denis Richir, Fanny Ruwet, Florent Losson, Gaetan Delferière, Inno JP, Juan Rodrigues, Laetitia Mampaka, Lorenzo Mancini, Lisa Delmoitiez, Nikoz, Oriane Garcia, Sacha Ferra, Sarah Lélé et Sousou.

Mais ce n’est pas tout. Pour que la surprise soit totale, les noms des 8 humoristes qui seront sélectionnés parmi les 20 participants à la tournée resteront confidentiels jusqu’à l’événement en question !