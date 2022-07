Fanny largue les amarres en compagnie de notre champion, Joachim Gérard, le vendredi 8 juillet sur la Une dès 20h15 !

Si l’on vous dit : champion de tennis, médaillé des Jeux Paralympiques et "Todi su tchamps sur vôyes" (toujours sur les routes), vous l’aurez deviné, il s’agit de Joachim Gérard, notre champion au grand cœur, originaire du Brabant wallon !

C’est sous le soleil de Namur - où Joachim a bien décidé de jeter l’ancre pour y vivre avec sa petite famille, à la confluence de la Sambre et de la Meuse - que Fanny Jandrain recevra notre champion à bord de la péniche Stoemp.

Bien des surprises l’y attendent. Notamment, son ami, Jean-Michel Saive, qui tenait à lui faire un petit message pour lui témoigner toute son affection et son admiration.

Joachim se prêtera au jeu de la pêche aux canards sous forme de quizz pour nous révéler sa madeleine de Proust et relever quelques défis !

Tout au long de l’émission, on retrouvera évidemment, la rawette de Pierre Ligot, "Ici, on dit ainsi" qui s’intitule cette semaine, "Au bureau !" Freddy Tougaux et sa "Machine à remonter le folklore", direction "Les échasseurs de Namur".

Sans oublier le rendez-vous avec les enfants pour une petite leçon de wallon et le groupe Mister Cover pour un tube de l’été revisité à la sauce sportive !

Sourire, émotion et musique seront au rendez-vous le vendredi 8 juillet sur la Une dès 20h15 ou sur RTBF Auvio.