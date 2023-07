Fanny Jandrain reçoit Sandra Kim pour une balade au fil de l'eau

C'est donc ce vendredi 7 juillet que la saison d’été de "Stoemp, Pèkèt..et des rawettes !" démarre. Comme les saisons précédentes, Fanny Jandrain vous emmènera, chaque semaine, en croisière en compagnie de son invité. C’est Sandra Kim, la petite liégeoise d'origine italienne, qui sera à bord pour cette première balade sur La Meuse dans un cadre magnifique…

En se promenant au fil de l’eau, elle parlera de ses racines, de son terroir et de ces mots savoureux qui viennent d'un peu partout dans le pays. Sandra peut tout chanter, elle devient en 1986 le second drapeau de la Belgique. Fan de la famille royale et idole de la Reine Mathilde quand elle était jeune, Sandra rassemble la Belgique du nord au sud.

Wallonne et Italienne d'origine, habitant en Flandre et ayant fait un long passage à Bruxelles, elle mélange mieux que personne les expressions du terroir.

Comme il est de tradition dans l'émission, quelques visites surprises s'imposent. En effet, des amis de longue date la surprennent par leur arrivée inattendue. Beaucoup d'émotion également grâce à une petite vidéo. Confidences, émotion, surprises et humour seront donc au rendez-vous.

Freddy Tougaux nous ouvrira sa "boîte à folklore" pour nous présenter la Confrérie du Gay Boulet. L'humour sera au rendez-vous avec Martin Charlier et sa rawette. Le groupe Mister Cover lui réserve une petite de chanson, taillée sur mesure. Le tout ponctué d’éclats de rire d’enfants quand ils découvrent le wallon.

Alors, pour découvrir Sandra Kim avec son humour et sa spontanéité, rendez-vous sur la Une ce vendredi 7 juillet à 20h15 ou sur RTBF Auvio.