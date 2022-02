Fanny Jandrain, ravie d'avoir animé The Voice Belgique : "C'était un beau cadeau"

La propre famille de Fanny Jandrain est venue aussi la soutenir et l'animatrice dévoile à ce sujet une anecdote cocasse. Ses trois filles ont assisté à l'un des enregistrements... et pensaient voir leur maman être l'une des coachs de The Voice Belgique !

"Elles ne comprenaient pas déjà ce que je faisais là et m'ont demandé : 'Pourquoi tu n'es pas dans le fauteuil ?'. Et Victoire, la plus petite, elle ne comprenait pas pourquoi ils ne l'ont pas appelée pour chanter".

D'autres moments amusants ont été captés dans le dernier épisode de ces blind auditions. Pour la première fois de l'histoire de The Voice Belgique, un des coachs se lève et buzze chez les trois autres coachs, tant le talent serait exceptionnel.

BJ Scott s'enflammait déjà pour le banc de coachs de cette 10e saison qu'elle trouvait extraordinaire. Cette action hallucinante semble le confirmer !

Et ce n'est pas fini, les coachs réservent de belles surprises à leurs talents, en amenant des co-coachs de renom : MC Solaar, Axel Bauer, Zao et Yseult sont les artistes qui apporteront leurs conseils aux talents de BJ, Typ, Christophe et Black M pour les KO.