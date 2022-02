Fanny Jandrain et Thibaut Roland remplacent Benjamin Maréchal à la présentation d’On n’est pas des Pigeons

Le 21 mars, Benjamin Maréchal cédera sa place à un duo de présentateurs. Fanny Jandrain et Thibaut Roland, tous deux déjà bien connus des téléspectateurs du magazine On n’est pas des Pigeons, s’associent pour prendre les commandes de l’émission.

Vivre mieux avec moins, gérer son budget famille, la consommation responsable, les astuces du gratuit, les panneaux dans lesquels il ne faut pas tomber, les coulisses des prix, les dessous du bio, les échanges de bons plans… Dans la continuité du magazine actuel, le duo se veut toujours au plus proche des préoccupations des citoyens qui deviennent de plus en plus des "consom’acteurs" et prennent en main la gestion de leur quotidien.

Fanny et Thibaut continueront à dénoncer les arnaques, à tester et évaluer les produits et à mettre en valeur les initiatives positives, locales ainsi que des actions durables. De nouvelles rubriques avec des sujets féminins verront le jour, telles que "digital mum" (mères internautes) et la folie des achats sur internet, le cosmétique, la décoration, l’art de vivre, l’art floral, le "fact cheking", ou comment se faire plaisir sans se faire avoir ?

On n’est pas des Pigeons veut s’immiscer dans le quotidien des familles pour les accompagner dans leurs achats et dépenses du quotidien. Fanny apportera son œil expérimenté et féminin avec énergie et empathie. Elle amènera des solutions pertinentes et concrètes aux préoccupations quotidiennes du public.

Thibaut, lui, mettra sa détermination au service des causes citoyennes et de la défense du ‘juste prix’. Ce féru d’actualité restera aussi alerte au monde de demain et aux évolutions technologiques.

Ensemble, ce duo de choc, abordera l’actu conso dans toute sa diversité et pour tous les publics. Avec le soutien de toute l’équipe, On n’est pas des Pigeons continue, tant en radio, en TV que sur les réseaux sociaux, à rester au contact de tous les publics et de tous les témoignages.

Le 18 mars, ce sera la "dernière" de Benjamin Maréchal, l’émission le mettra à l’honneur pour le remercier de son investissement durant ces nombreuses années de collaboration. En 3 années à la présentation, il aura marqué le magazine On n’est pas des Pigeons de son empreinte et de sa personnalité.

Fanny et Thibaut reprendront le flambeau dès le lundi 21 mars.