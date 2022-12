Fanny Jandrain et le Belfius Viva for Life Tour ont mobilisé toute la Wallonie et rapportent 784.563 euros

Fanny Jandrain est partie à la conquête de la Fédération Wallonie-Bruxelles à bord d’un rutilant motorhome pimpé aux couleurs de Viva for Life. De Bernissart à Andenne, en passant par Braine-Le-Château, Anderlecht mais aussi Hannut le Belfius Viva for Life Tour a été à la rencontre de nombreux organisateurs de défis.

Après Bernissart et sa roulotte illuminée, Andenne et ses cougnous, Braine-le-Château et ses flèches, Anderlecht et sa course et enfin Hannut et sa parade de Noël, Fanny Jandrain est de retour à Bertrix avec son motorhome.

Un grand bravo à Fanny et à toute son équipe pour ce périple incroyable. Et surtout, merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour réaliser des défis et faire monter cette cagnotte.

Merci aussi à Belfius, qui rajoute un chèque fantastique de 784.563 euros.

Vous aussi, faites un don ! Il n’est pas trop tard ! Vous pouvez toujours faire monter ce montant fantastique, même si l’opération est terminée. Les associations qui luttent contre la pauvreté infantile ont plus que jamais besoin de vous !