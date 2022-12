Fanny Jandrain et le Belfius Viva for Life Tour illuminent la commune de Bernissart

Fanny Jandrain a parcouru les routes jusqu’à Bernissart en cette première journée du Belfius Viva for Life Tour à bord de son motorhome relooké pour l’opération.

Cette année encore Fanny Jandrain part sur les routes à la découverte des défis et de leurs organisateurs. Le motorhome de Viva for Life, en partenariat avec Belfius, parcourt les routes de la Wallonie et Bruxelles afin de vous faire vivre au plus près le déroulement des défis qui restent le cœur de l’opération. Chaque jour, Fanny ira aider les communes à réaliser leur défi et faire monter la cagnotte. Elle a démarré de Bertrix samedi soir lors du lancement de l’opération et est arrivée à Bernissart pour relever son premier défi.

Pour cette première journée : illuminer une roulotte avec le plus de lampions possibles.