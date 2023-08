Fanny Jandrain à la tête d’une nouvelle émission sur VivaCité

Fanny Jandrain vous retrouve dès la rentrée dans un nouveau rendez-vous sur VivaCité ! Tous les midis, la pétillante animatrice recevra une personnalité publique pour une heure d’interview qui traversera le temps…

Qui sera l’invité ou l’invitée de votre pause de midi ? Retrouvez Fanny Jandrain pour une discussion complice teintée de nostalgie avec une personnalité issue du monde de la culture, du sport ou des médias.

Plongez-vous en sa compagnie dans l’univers sonore capté par la RTBF et explorez les souvenirs les plus marquants de notre mémoire collective. Souvenirs heureux, dramatiques ou tout simplement émouvants. Avec sa spontanéité malicieuse, Fanny, que l’on retrouvera aussi en décembre dans le cube de Viva for Life, vous réserve un talk authentique !

Rendez-vous du lundi au vendredi de 12h à 13h sur VivaCité, dès le lundi 28 août.

