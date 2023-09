Fanny Jandrain et Héloïse Blanchaert : "Le centenaire des Fêtes de Wallonie, on ne peut pas le rater !"

Ce samedi à 20h20, Fanny Jandrain et Héloïse Blanchaert vous donne rendez-vous en direct des Fêtes de Wallonie à Namur et ça se passe sur La Une.

2023 est un anniversaire clé pour les Fête de Wallonie, elles ont 100 ans. Pour Fanny Jandrain, "c’est un moment important pour tous les Wallons, que ce soit à Namur ou ailleurs. On vous fera vivre tout au long de l’émission le folklore, l’histoire et l’ambiance sur place. Et c’est pour ça que je ne serai pas seule, j’aurai de nombreux invités comme Christophe Willem, GuiHome, Nicolas Lacroix, les Joutes Nautiques Namuroises, les Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois, entre autres. Nous irons ailleurs en Wallonie pour découvrir des talents wallons."

Pendant la soirée, la famille de François Bovesse reviendra sur son destin et la création des Fêtes de Wallonie. Du côté de Liège, vous découvrirez la particularité de la marionnette Liégeoise et du côté de Charleroi, une compagnie de théâtre pas comme les autres et d’autres surprises. Une soirée aux couleurs d’une émission que Fanny Jandrain connaît bien, "Stoemp, Pèkèt… et des rawettes !".