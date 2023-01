Fanny Herrero, showrunneuse historique de "Dix pour cent", écrit le film

Dès le printemps 2021, l’idée d’une suite à la série culte faisait déjà son chemin dans la tête des producteurs Dominique Besnehard et Michel Feller. Une saison 5, un épisode spécial, un téléfilm, un film...tout semblait possible, et une chose était sûre, il ne fallait pas s’arrêter en si bon chemin. À présent, le projet est concret : Fanny Herrero est bel et bien en train d’écrire un film pour le cinéma.

La créatrice et scénariste de Dix pour cent (qu'elle avait quittée après la saison 3) et Drôle s’est confiée sur ses projets au magazine Les Inrocks : Fanny Herrero s’est bien remise à écrire pour Dix pour cent, non plus sur la série mais bien sur son prolongement en film pour le cinéma. Une écriture à quatre mains avec Lison Daniel, l’autrice des Caractères avec qui elle avait déjà collaboré sur la série Drôle. Extrait de cette interview :

"C’est un exercice nouveau pour moi de réfléchir à une histoire qui tient en un film, j’ai tellement l’habitude de la série, mon cerveau semble être conditionné pour une narration longue. Mais ça m’amuse beaucoup. Là je suis extrêmement heureuse de les retrouver, d’écrire de nouveau pour ces comédiens que j’adore. Si Dix pour cent doit se terminer, je suis contente d’en avoir la charge."

Et Fanny Herrero continue sur sa lancée puisqu’elle a également confié démarrer un autre projet de série : "Un peu plus tard dans l’année, je vais commencer l’écriture d’un projet de série en anglais pour une plateforme américaine. Je ne peux pas en dire plus pour le moment car nous sommes en train de finaliser notre accord. Je sais juste qu’il y aura un gros travail d’adaptation à faire pour moi, ne serait-ce que pour la langue."

Quid du casting : on prend les mêmes et on recommence ? Pas encore de détails, même si une apparition de Camille Cotin avait déjà été évoquée. À voir vu sa carrière à l’international. Mais en toute logique, vu l’énorme succès de la série, l’adulation pour des personnages comme Andréa (Camille Cotin), Hervé (Nicolas Maury, qui vient de sortir son premier album) ou Laure (Noémie Leclerc), il serait logique qu’on retrouve cette galerie de personnages incroyables. Et comme Fanny Herrero dit bien dans cette interview aux Inrocks être "heureuse de retrouver ces comédiens qu’elle adore"…