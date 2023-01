Fanny Hendrick, le nouveau visage de l’émission Contacts

Cette expérience lui donnera le goût des médias et en 2020 elle se tourne vers une formation en marketing digital grâce à laquelle, elle intégrera durant un stage l’équipe de CAP48.

Femme de challenge, c’est un nouveau défi que Fanny souhaite relever avec l’émission Contacts et ce, aux côtés du Commandant Olivier Quisquater.

Elle poursuivra la mission d’un des rendez-vous les plus anciens de la RTBF et nous sensibilisera avec le sourire et le dynamise qui la caractérise aux questions de sécurité routière et de mobilité.