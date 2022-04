Fanny Blondiau : « Avec tous les outils qu’on a aujourd’hui, je ne comprends pas pourquoi on achète encore autant de neuf »

En moyenne dans l’Union Européenne, chaque personne achète 26 kg de vêtements par année. " J’espère que les gens arrêtent d’acheter du neuf et surtout en fast fashion. C’est vraiment horrible parce qu’il y a de la maltraitance derrière et je partage tout ça sur les réseaux. Il faut arrêter la surconsommation de vêtements parce qu’on vide les ressources de la planète à une vitesse effroyable. Le seconde main s’étend de plus en plus et il existe maintenant une multitude de sites sur lesquels on peut acheter de manière plus responsable. Avec tous les outils qu’on a en main, les brocantes, les friperies, les sites, les marketplace… je comprends pas comment on peut encore consommer autant de neuf "