Fanny Ardant retrouve bientôt Depardieu : "Il a ce génie de jouer l’essence même de la vie"

Dans Les volets verts, Fanny Ardant joue une comédienne de théâtre, face à Gérard Depardieu. Un joli clin d’œil puisqu’elle a dirigé comme réalisatrice dans Le Divan de Staline et s’est révélée à ses côtés en 1981 dans La femme d’à côté de François Truffaut.

Un lien très fort les unit selon l’actrice et réalisatrice de 73 ans : "Je ne peux pas imaginer la vie sans lui, en dehors du théâtre ou du cinéma".

"Je sens comme lui, je pense comme lui. On a chacun nos exagérations et vulnérabilités […] J’ai l’impression qu’il est un vrai humain : il n’a pas été amoindri par la société. Je trouve cela très rassurant. Il y a une sorte d’effondrement de plus en plus des individus pour entrer dans une sorte de masse incolore. Lui, il est comme un soleil […] il ne veut pas rentrer dans le rang" souligne-t-elle. Depardieu a selon elle, ses parts d’ombre et de lumière, à l’image des personnages de Dostoïevski.

Cette sincérité s’incarne à l’écran, dès leur rencontre en 1981 : "Je me rappelle qu’il m’avait tendu la main et la façon dont il l’avait fait et m’avait regardé, je me suis dit : il va me faire oublier la caméra. Il a ce génie de jouer l’essence même de la vie".

► Jusqu’au 19 août à la Cinématek, découvrez une sélection d’œuvres auxquelles Fanny Ardant a pris part, comme comédienne ou réalisatrice.