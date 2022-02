Fan de Star Wars, cet ingénieur créé un sabre laser fonctionnel

Le sabre est fonctionnel, il peut transpercer du métal et a demandé presque 10 ans de recherche pour sa conception.

Tout a commencé en 2013 quand l’ingénieur et créateur Russe a développé son champ de recherche autour de la génération d’hydrogène. "Pendant de nombreuses années, j’ai collecté des idées et des pièces détachées pour mon sabre laser et son alimentation sur Internet et dans des décharges”, poursuit-il, "L’élément clé de mon sabre, c’est l’électrolyseur. C’est un appareil qui peut générer de grandes quantités d’hydrogène et d’oxygène et compresser le gaz sans compresseur mécanique”. Alex Burkan ajoute que c’est un prototype : “Il ne peut fonctionner que 30 secondes à pleine puissance, et la torche à hydrogène n’est pas aussi stable que je le souhaiterais” confie-t-il dans une interview pour le Guinness des records relayée par Ouest-France.

Bien que son invention soit encore limitée, elle a obtenu une place dans le livre Guinness des records en juin 2021. Aujourd’hui, ce sabre est présenté longuement dans une vidéo youtube. Le sabre, semblable à celui de Luke Skywalker, possède une lame de plasma d’un mètre de longueur qui peut atteindre des températures supérieures à 2 800 °C.

Alex Burkan est le premier inventeur à réussir l’exploit de créer un sabre laser autonome qui fonctionne sans alimentation. Sur youtube, il rassemble plus de 868 mille abonnés qui découvrent son laboratoire autour "de générateurs d’hydrogène et de moteurs ", il a même le projet de créer une combinaison Iron Man volante.