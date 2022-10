Fan de Manchester United, le gardien de Nicosie fait le match de sa vie face à ses idoles : "Un rêve…"

Battu dans les arrêts de jeu malgré une prestation homérique, Uzoho aurait donc pu se présenter à l’interview d’après-match abattu et déçu. Que nenni ! Simplement heureux d’être là, le Nigérian a répondu, grand sourire aux lèvres, aux questions des journalistes : "Si je suis déçu ? Pas du tout. On a fait un super match. Certes, on aurait pu arracher un point… mais ce n’est pas un stade facile où jouer, avec tous ces grands joueurs, donc je suis juste heureux. C’est un rêve qui se réalise aujourd’hui.

Je suis fan de Manchester United. Quand j’ai vu le tirage et que j’ai vu qu’on allait jouer à Old Trafford, j’ai juste prié pour pouvoir jouer contre eux. Si c’est la meilleure performance de ma carrière ? Oui, je pense bien… (rires). Mais je suis tellement fier de mes coéquipiers."

Cerise sur le gâteau pour lui, il a été adoubé par son homologue mancunien, David De Gea : "Il a fait un match fantastique. Il a gardé son équipe en vie. A la fin, on a marqué, mais il a fait un grand match. Félicitations à lui."

Les deux hommes se sont d’ailleurs croisés dans les couloirs après le match pour discuter. Une soirée de rêve de bout en bout donc pour le portier nigérian de 23 ans.