Fan de Del Piero, ancien joueur technique : découvrez Domenico Tedesco dans un entretien insolite

Mais qui est Domenico Tedesco ? Le nouveau sélectionneur des Diables a accordé un entretien à Benjamin Deceuninck dans lequel il évoque plusieurs sujets, mais pas notre équipe nationale.

Décrivez votre club quand vous étiez enfant ?

Le nom c’est ASV Aichwald. On ne pouvait pas s’entraîner sur le terrain principal car le responsable du matériel était très sévère.

Quel genre de joueur étiez-vous ?

Droitier et plus du genre technique, comme ça peut se voir avec mon physique. Je jouais comme numéro 10 ou numéro 8.

Votre premier poster ?

Alessandro Del Piero et avant encore Roberto Baggio car il marquait des buts fantastiques.

Décrivez votre premier match en tant que coach professionnel.

C’était à l’extérieur face à Karlsruher. On était derniers du championnat. On a gagné 0-1, c’était une grosse bagarre. On a dû défendre quelque chose comme 35 phases arrêtées. Tout le monde était très heureux à la fin.

Décrivez plus beau but marqué par une de vos équipes.

Celui Jordan Larsson avec le Spartak Moscou pour faire 3-2 en quarts de finale de la Coupe de Russie contre le CKSA.

Si vous deviez prendre une chose de Guardiola ?

Je ne le connais pas si bien que ça. Qu’est-ce que je prendrais ? Probablement son espagnol.

De Mourinho ?

Les titres qu’il a gagnés.

De Jurgen Klopp ?

Sa force.

Et Ancelotti ?

Son style et son aptitude à parler aux gens et à la presse.

Vous préférez perdre en respectant vos consignes ou gagner sans les suivre ?

Entre les deux. Si vous jouez bien, le résultat va suivre. Mais pour répondre à votre question, honnêtement, je préfère gagner le match.

Un conseil à l’enfant que vous étiez ?

Profite de jouer au football et n’écoute pas ton papa quand il crie sur le bord du terrain. Profite simplement. Et essaye de garder ce plaisir jusqu’au bout.