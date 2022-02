Fan absolu de Tintin, il voyage autour du monde à la recherche des endroits visités par son héros préféré

Nelwin Aldriansyah est fan de Tintin depuis son plus jeune âge. Ce directeur financier originaire d'Indonésie a décidé de faire le tour du monde, sur les traces de son journaliste préféré.

Pour le moment, Nelwin Aldriansyah a déjà visité 18 pays mis en scène dans les bandes dessinées du célèbre héros d'Hergé: le Congo, l'Inde, l'Egypte, le Pérou... Ses aventures tintinesques ont débuté en 2005, en visitant le Qûtb Minâr, l'un des monuments les plus touristiques d'Inde et qui se trouve dans l'album "Tintin au Tibet".

Nelwin Aldriansyah n'est pas encore venu en Belgique mais on ne doute pas que notre beau pays fait partie des destinations de "sa liste de voyage spéciale Tintin". En effet, Hergé, le père de son héros préféré est Belge. Si on devait conseiller une destination à Nelwin ce serait sans aucun doute le Musée Hergé situé à Louvain-La-Neuve.

