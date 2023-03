Family Matters histoires de famille à la Villa Empain

La commissaire Louma Salamé a choisi un angle principalement sociologique pour traiter de ce vaste champ, déterminant dans la construction de notre identité. Ici donc – contrairement à la littérature ou le cinéma - on ne lave pas son linge en famille: pas de violence intrafamiliale, pas d’abus sexuel, pas de masculinité toxique, pas de souffrance et peu d’amour aussi. Pour la psychanalyse, on repassera. Un parti pris moins attendu et, pourquoi pas, plus soft. Inhabituel à la Fondation Boghossian: priorité à la vidéo, medium qui permet la durée, qui donne le temps nécessaire pour raconter une histoire. La caméra permet de construire un élément essentiel de Family Matters : le souvenir. Et on rassure les impatient.te.s, la majorité des vidéos font entre 2 et 10 minutes.