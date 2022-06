Family Day au Palais du Coudenberg

Saviez-vous que durant 700 ans tous ceux qui gouvernèrent cette contrée dormirent dans le château du Coudenberg, qui dominait alors Bruxelles ?

L’édifice existait déjà dans les années 1100 mais il a muté pour devenir au 17ème siècle un palais immense et majestueux dont il ne reste aujourd’hui pas grand-chose mais un "pas grand-chose" à visiter absolument !

Profitons ensemble du "Family Day", ce 19 juin, parce que le sous-sol du Palais du Coudenberg est une mine d’or archéologique. Depuis les années 80, on fouille là-dessous et les mystères de l’histoire de Bruxelles se dévoilent. De quoi jouer à l’aventurier, à l’historien, à l’archéologue et à l’enquêteur en famille !