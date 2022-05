Familles à vélo : à quand suffisamment d'infrastructures cyclables en Wallonie et à Bruxelles ?

Pourtant, on fait du vélo en Wallonie. Le Ravel, par exemple, est un réseau formidable pour rouler en toute sécurité. Les points-nœuds se répandent aussi petit à petit, ainsi que les routes Eurovélo.

Mais ce sont des itinéraires de cyclotourisme, ce ne sont pas des chemins directs pour des trajets au quotidien.

Une analyse récente de la Cour des Comptes regrette que la Wallonie ait choisi le Ravel comme rôle central de la stratégie cyclable, parce que ce réseau n’est pas adapté pour avoir un rôle structurant. Autrement dit, on ne va pas perdre 10 minutes à prendre le Ravel le matin pour se déplacer.

La Cour des Comptes, assez sévère, pointe aussi le manque d’articulation entre les politiques menées à l’échelle régionale et celles menées par les communes. On se retrouve avec des pistes cyclables sur certaines routes et puis plus rien, parce que le réseau n’a pas été pensé entre les différents niveaux de pouvoir.