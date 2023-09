La princesse Elisabetta, épouse du prince Amedeo de Belgique, a donné naissance, samedi à Bruxelles, à une petite fille prénommée Alix, annonce lundi le Palais royal.

La petite princesse "pèse 3,4 kg et se porte bien, tout comme sa mère". Le prince Amedeo - aîné de la princesse Astrid et du prince Lorenz - et son épouse étaient déjà parents d'une fille, Anna-Astrid, née en mai 2016 et d'un garçon, Maximilian, né en septembre 2019.