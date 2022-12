Famiflora Mouscron mis sous scellés à cause d'un problème de permis

Une descente de police a eu lieu ce matin chez Famiflora à Mouscron. Des scellés ont été posés sur les portes d'entrées sur le plus grand centre de jardinage de Belgique. Il est reproché à Famiflora d'avoir fait des extensions sans détenir les permis nécessaires: le parking, une friterie et d'autres installations sont concernées. Cela fait plusieurs années que les communes d'Estaimpuis et Mouscron reprochent ces infractions. Faute de réponses les autorités ont décidé de faire appel à la justice. Des contrôles ont été effectués et des défauts ont été constatés sur les rapports d'installations électriques et sur la sécurité incendie. La justice a donc décidé de fermer l'établissement pour éviter tout accident, alors que des milliers de personnes fréquentent ce magasin pendant la période de fêtes. Famiflora Mouscron fait en tout 20.000 mètres carrés.

La direction de Famiflora a réagi par communiqué et assure qu'elle "met tout en oeuvre pour que la réouverture soit possible dans les plus bref délais. Le calendrier exact dans lequel cela sera possible sera communiqué ultérieurement." Famiflora ajoute que la vente de plantes et de sapins de Noël sera à nouveau possible dès demain sur le parking.