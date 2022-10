Famenne Ardenne Classic : le retour de la semi-classique wallonne après deux années d’annulation (Direct vidéo 14h30)

Après deux années d’annulation, en 2020 en raison de la crise sanitaire et en 2021 en raison de la coïncidence de calendrier avec Paris-Roubaix, la Famenne-Ardenne Classic (1.1), semi-classique wallonne, fait son retour ce dimanche à Marche-en-Famenne ! Cette course (1.1) est à suivre en direct vidéo dès 14h30.

Les organisateurs de la Famenne-Ardenne Classic ont annoncé la participation de 20 équipes dont 6 du World Tour (Lotto-Soudal, AG2R Citroën, Cofidis, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Israel Premier Tech et Trek-Segafredo), 6 équipes Pro Teams (Human Powered Health, Totale Energies, Arkea-Samsic, Alpecin-Deceuninck, Sport Vlaanderen-Baloise et Bingoal Pauwels Sauces WB) et 8 formations continentales (Riwal, Volker Wessels, WiV SunGod, Leopard Pro Cycling, Metec, Bolton Equities, Beat Cycling et Minerva).

La course sera disputée sur la distance de 188 kilomètres dont trois circuits locaux de 24 kilomètres. Plusieurs difficultés sont au programme, notamment les côtes de la Barrière de Champlon, du Barrage de Nisramont, de Hodister, de Waha, de Marloie, ainsi que la côte du Roy à gravir à quatre reprises dans le circuit local.

Le départ sera donné au WEX de Marche-en-Famenne à 12h05, l’arrivée, également à Marche-en-Famenne, sera jugée vers 16h40.

La dernière édition, en 2019 donc, avait été remportée par Dimitri Claeys.