FAME : le festival qui met les femmes et les minorités de genre sur le devant de la scène à Bruxelles

Le festival s’inscrit dans une politique plus large qui vise à questionner le secteur de la culture, soutenue entre autres par l’échevine de la Culture à Bruxelles, Delphine Houba (PS). "J’aimerais que la culture soit à l’avant-garde du combat féministe", explique-t-elle. Depuis un peu plus de trois ans, l’échevine œuvre à inclure la parité dans les évènements bruxellois. "Quand je suis arrivée, j’ai compté le nombre de femmes qui étaient exposées dans le parcours du street art, parce que c’est important de compter. Sur environ 150 œuvres, une trentaine était d’artistes féminines."

Pour l’échevine, l’autorité publique a un devoir de garantir l’égalité et la parité, et faire en sorte que l’argent public soit réparti égalitairement. "Si on bosse toujours avec les mêmes hommes, ils vont être rémunérés pour leur travail et vont pouvoir vivre de ça, donc avoir plus de visibilité et continuer à exercer".

Questionner la place de la femme dans la culture, c’est questionner la place de la femme dans la société. La culture est tributaire de la société dans laquelle on vit, elle reproduit ses inégalités

Le FAME festival veut être un exemple pour les futurs évènements organisés à Bruxelles en visibilisant le travail artistique des femmes et des minorités de genre et en montrant que c’est possible. "En tant qu’échevine, quand je pose la question de la parité, on me répond qu’il n’y a pas d’artistes femmes, qu’on ne les connait pas… mais si, il y en a ! Et c’est ça aussi l’objectif, de dire qu’il y a des femmes artistes et qu’on arrête d’entendre qu’on ne sait pas où aller les chercher".

Le festival ne veut pas pour autant écraser les actions qui sont déjà mises en place à Bruxelles. "Le but est de co-construire. C’est pour cette raison qu’on s’est tourné vers les arts vivants, pour compléter les initiatives", précise Delphine Houba. La sororité et l’adelphité sont fondamentales pour l’équipe. L’ouverture, la collectivité et l’inclusivité sont les valeurs chères du FAME festival.