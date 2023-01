Fallait-il donner un carton rouge à Moussa N’Diaye contre l’Union ? La phase fait déjà polémique

Tout avait pourtant tellement bien commencé entre Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise dans le derby bruxellois. Les deux équipes semblaient incisives et bien décidées à jouer un mauvais tour au rival local. Et puis ce coup de sifflet de l’arbitre Bram Van Driessche, après 6 minutes, qui vient couper court au spectacle et attiser la tension.

Pourtant, sur le coup de sifflet en tant que tel, il n’y a pas grand-chose à redire. Moussa N’Diaye est bien en retard et son coup d’épaule sur Lazare Amani est donc fautif. Soit. Reste que le match tombe ensuite dans une drôle de latence. D’abord, on pense que l’ensemble de la phase va être annulé pour un hors-jeu à la base de Lazare. On apprend finalement, au vu du ralenti, que Zeno Debast, mal aligné, anihile tout hors-jeu.

La faute est donc confirmée. Mais le VAR intervient et appelle Bram Van Driessche. De longues secondes s’écoulent, le stade retient son souffle. Le VAR ne pouvant être appelé que pour confirmer/infirmer un carton rouge, on se doute que N’Diaye joue sans doute la suite de sa rencontre. Va-t-il être exclu ?

De prime abord, on ne le pense pas. Surtout quand l’arbitre remonte sur la pelouse et appelle les deux capitaines. Après une brève discussion, il exclut finalement N’Diaye qui, au vu de l’interprétation du VAR, a sans doute annihilé une occasion franche de but.

Etait-il dernier homme ? Là aussi, c’est difficile à dire puisque Zeno Debast semblait revenir comme un TGV. "Il faudrait que le VAR commence à sentir un match" s’emporte Philippe Albert aux commentaires. Sur Twitter, nombreux ont été les spectateurs estimant qu'un carton jaune aurait largement suffi. Alors fallait-il exclure Moussa N’Diaye pour cette faute ?