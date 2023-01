Fallait-il changer aussi rapidement les entraîneurs du Club de Bruges et d’Anderlecht ?

Le Sporting d’Anderlecht est dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors de celui-ci. Après l’éviction de Felice Mazzu du poste d’entraîneur, l’arrivée de Brian Riemer était-elle le bon choix ?



Pour notre consultant, Nordin Jbari, "ça n’allait plus avec Felice Mazzu, il fallait faire des changements. La question n’était pas 'fallait-il changer ?' mais 'comment opérer ce changement ?' Aller chercher un entraîneur étranger qui ne connaît pas le championnat belge et qui n’a jamais entraîné un si grand club, c’est compliqué." Il poursuit, "ce qui me choque avec Brian Riemer, c’est quand il dit qu’Anderlecht peut descendre. Il ne peut pas dire cela quand il entraîne Anderlecht. Je ne vois pas pourquoi on taperait sur Mazzu et pas sur Riemer parce qu’il n’est pas belge, j’analyse simplement son travail."



Du côté de notre journaliste, Pascal Scimè, on se questionne sur le positionnement d’Anderlecht. "Le Sporting aurait-il été en dessous de la 12e place si Mazzu était resté ? Les joueurs l’aimaient bien car il était un entraîneur humain. Ici Riemer est arrivé avec les méthodes modernes et c’est génial, mais on ne voit pas la différence depuis qu’il est en place. 7 points sur 15 seulement. Ils jouaient contre Seraing qui est dans le bas du classement et ils ont été en difficulté toute la rencontre." Il continue sur l’entraîneur danois, "je ne sais pas s’il fallait aller chercher un profil comme lui, mais je veux lui accorder le bénéfice du doute en attendant les prochaines échéances. La semaine prochaine c’est l’Antwerp et Riemer doit mettre quelque chose en place pour contrecarrer l’une des meilleures équipes de notre championnat."