Fall Guys, la battle royale très à la mode

En 2020, un nouveau jeu faisait une arrivée fracassante sur le marché vidéo-ludique. En plein Covid, le jeu Fall Guys est en effet devenu un phénomène. Si vous n’avez rien suivi, on vous explique !

À l’été 2020, Fall Guys: The Ultimate Knockout débarquait dans les foyers des gamers. Imaginé par Mediatonic, un développeur de jeux anglais, le jeu a d’abord été lancé sur Microsoft Windows (via les PC donc) et sur PlayStation 4 le 4 août 2020.

Fall Guys, c’est d’abord un jeu de battle royale multijoueur. Si ces termes ne vous disent rien, pas de panique, on vous explique. Le principe de ce genre de jeux, c’est de faire survivre son propre personnage en évinçant progressivement nos différents adversaires en leur tirant dessus. Il y a donc un petit côté "survivaliste" puisque le but est bien de devenir le dernier joueur encore debout. C’est un peu la version vidéoludique du film Hunger Games, pour ceux qui ont la ref…