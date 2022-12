« Falcon Lake », une magnifique célébration de l’adolescence réalisée par Charlotte Le Bon

Mannequin et actrice québécoise révélée en miss météo sur Canal+ en 2010 avant d’enchaîner les rôles décisifs au cinéma, Charlotte Le Bon étonne et impressionne avec ce premier long métrage derrière la caméra qu’elle réalise avec énormément d’implication, de finesse et de profondeur.

Adaptant librement la bande dessinée Une sœur de Bastien Vivès, elle signe une magnifique chronique sur l’éveil au désir et à la sexualité des adolescents se double d’une exploration hyper sensible de la mort et ses mystères.

Alliant réalisme et dimension fantastique au cœur d’une nature aussi belle qu’inquiétante, le film surprend et émeut durablement, bien aidé en cela par de jeunes interprètes remarquables de naturel et de maturité.

Une déchirante célébration de la mélancolie et de la fragilité des émois adolescents !