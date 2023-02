Falcon 9, SpaceX et phénomène Twilight : des images exceptionnelles

La fusée de deux étages créée et développée par la société d’Elon Musk, Space X, pour transporter non seulement du matériel mais aussi des personnes. Mais cette fusée est particulière, elle a pour caractéristique d’être presque totalement réutilisable. "Presque" parce qu’elle est capable non seulement d’effectuer sa mission dans l’espace et de revenir sur terre mais en plus, à terme, elle devrait utiliser le même booster pour 3 missions alors des fusées "normales" ne font qu’une seule mission et se désagrègent en grande partie en revenant sur terre.

L’ambition serait même plus grande en faisait faire une dizaine de missions à la fusée avec le même booster.