'Falaise', un dialogue poétique entre animaux et humains à découvrir au Palais des Beaux – Arts de Charleroi

Les artistes de Baro d’evel maîtrisent une science précieuse. Ils inventent un monde poétique au fil de leurs spectacles où se mêlent mouvements, acrobaties et musique dans un dialogue entre humains et animaux. Falaise est leur dernière épopée : s’y rencontrent huit artistes, un cheval et des pigeons…

Dans une scénographie en noir et blanc aux multiples étages, surgit une tribu venue d’on ne sait où. Sur cette falaise, ils sont nombreux. Pour eux, elle est comme une montagne intérieure à franchir. La fin ou le début d’un monde ? Hommes et femmes, cheval et oiseaux vont tenter, ensemble, de trouver la pulsation qui relie les êtres. Ils parviennent à une transe commune susceptible de résister à un monde menacé d’éclatement. C’est de la vie dont il est question : grouillante, fragile, obstinée, plurielle…

Du rythme, de la spontanéité, une soif de liberté, une création captivante où tout bouge et tout se transforme.