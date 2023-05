Faky, la rubrique de fact-checking de la RTBF

Pour faire du fact-checking et labelliser les articles et productions journalistiques RTBF avec le logo "Faky", nos journalistes remontent à la source primaire d’une information ou d’une publication. Ils s’appuient ensuite sur des recherches et se basent sur des sources fiables pour tenter de déterminer si une affirmation ou une publication circulant dans l’espace public est conforme aux faits ou pas.

Ce faisant, nous essayons toujours d’indiquer si et dans quelle mesure une affirmation ou une publication est authentique ou exacte. Nous le faisons de la manière la plus transparente possible en mentionnant les principales sources consultées (études scientifiques, interviews, reportages, etc.) et en les mettant à la disposition du lecteur au travers de liens hypertextes, notamment.

Pour réaliser nos articles de fact checking, nous contactons l’auteur de l’allégation ou de l’affirmation pour lui demander des informations complémentaires et analyser quelles sont les ressources sur lesquelles il se base pour développer son argumentaire, sauf quand cela n’est pas possible. Par ailleurs, nous utilisons également diverses techniques OSINT (Open Source Intelligence) pour vérifier l’authenticité des photos ou des vidéos.

La RTBF travaille selon les critères définis dans le "code de principes" établi par l’International Fact-Checking Network (IFCN), le réseau international de fact-checking.

Vous reconnaîtrez toujours nos contenus de vérifications des informations grâce au label "Faky" qui est affiché de manière visible. Si ce label n’est pas présent, il ne s’agit donc pas d’un article ou d’une production de la RTBF spécifique à notre démarche de fact-checking qui respecte de façon stricte les standards mentionnés ci-dessus.