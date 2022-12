Faking of : la nouvelle série qui vous plonge dans les coulisses des plus grands films du cinéma !

Avis aux cinéphiles ! Vous vous êtes toujours demandé comment les plus grands films avaient été réalisés ? Vous allez le découvrir grâce à Faking of : la nouvelle série humoristique Tipik qui vous plonge – pour rire - dans l’envers du décor des classiques du cinéma ! Jurassic Park, Titanic, Retour vers le futur, Batman,… Il y en aura pour tous les goûts. Une approche scénaristique inédite qui remettra en perspective vos films cultes préférés. Spoiler : la série envoie du lourd !

Et si tous les grands films qui vous ont marqué au cinéma cachaient des anecdotes moins reluisantes ? Titanic, Jurassic Park, L’exorciste, Matrix, Batman, ... Et si derrière le mythe se cachait peut-être... une grosse arnaque ? C’est ce que vous propose Faking of : la série qui vous dévoile les coulisses des films cultes en créant le (faux) making-of de leurs scènes les plus célèbres, avec humour -parfois potache- et second degré bien placé !