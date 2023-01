"Faking Hitler : l'arnaque du siècle", la mini-série sur l'histoire vraie du faux journal intime d'Hitler

Au début des années 1980, la presse allemande est l'objet d'un scandale mondial : la publication des faux journaux intimes d’Hitler dans le magazine Stern. La mini-série Faking Hitler revient sur cette histoire incroyable mais vraie. Découvrez deux épisodes tous les mardis à 20h35 à partir du 10 janvier sur La Trois et Auvio.

Cette mini-série allemande de six épisodes porte à l’écran l’histoire du faux journal intime d’Hitler. Au début des années 1980, Gerd Heidemann, reporter vedette du magazine Stern, est persuadé de tenir le scoop du siècle : rien de moins que les journaux intimes secrets de Hitler, que le dictateur, à la fin de la guerre, aurait fait exfiltrer à bord d’un avion.

Heidemann est sur le point de les récupérer et de les publier, cela ferait un scoop sensationnel. Seul problème, les journaux sont faux : ils ont été fabriqués par un faussaire talentueux nommé Konrad Kujau. La jeune journaliste Elisabeth Stöckel, qui enquête sur les antécédents nazis de personnalités, émet des doutes sur la véracité de cette découverte ...

Créée par Tommy Wosch et Tobi Baumann, la série est basée sur une histoire vraie et met en scène les nombreux rebondissements de l’affaire en les romançant quelque peu. Elle restitue l’ambiance de la RFA de l’époque, et revient sur des thématiques actuelles comme la montée des extrêmes et l'augmentation des fake news. La question de la déontologie journalistique est très présente, notamment à travers le personnage d'Elisabeth Stöckel, qui représente la boussole morale de la rédaction.

Cette série avec Lars Eidinger, Ulrich Tukur et Moritz Bleibtreu est à découvrir avec deux épisodes tous les mardis à 20h35 à partir du 10 janvier sur La Trois et Auvio. L'intégrale sera disponible du 24 janvier au 31 décembre sur Auvio.