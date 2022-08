Fake News chez les seniors : quelles conséquences sur leur santé ?

Plusieurs études universitaires ont conclu que les plus de 65 ans font partie des gens qui lisent et partagent le plus de fake news sur les réseaux sociaux, jusqu’à 7 fois plus que les 18-29 ans.

On ne sait pas trop les raisons. C’est même contre-intuitif parce que, à cet âge-là, on est expérimenté, et on pourrait penser qu’on est moins naïf qu’un "petit jeune". Des chercheurs ont tout de même émis des hypothèses pour l’expliquer.

La première raison possible, ce serait quelque chose de générationnel. Les plus de 65 ans ont principalement grandi et vécu dans un monde où les sources d’information étaient limitées. En gros, vous aviez le choix entre le journal, la télé ou la radio, qui donnaient et donnent toujours une info globalement fiable. Et ça, quoi que vous fassiez, ça laisse des traces : les plus anciens font plus facilement confiance à une source d’information, pour peu que la forme ait l’air un peu professionnelle. Une info bien présentée, leur paraîtra assez facilement fiable. C’est aussi une génération qui est moins sensibilisée aux outils numériques et détectera peut-être un peu moins facilement une photo retouchée par exemple.

Les fake news, quelque part, ça crée du lien. En vieillissant, on a tendance à avoir son réseau social qui rapetisse. Et Internet, à ce niveau-là, reste une bonne manière d’avoir des discussions, des contacts, même s’ils sont virtuels. Il y a donc beaucoup de sexagénaires – et au-delà – qui sont très actifs, notamment sur Facebook.

Or, en partageant des fake news, vous allez être mis en contact, via les algorithmes, à des personnes qui ont partagé des informations similaires. Et là, c’est un cercle vicieux, vous allez être de plus en plus bombardé de fausses infos, que vous allez de plus en plus partager. A ce moment là, il y a un autre danger, c’est de devenir complètement complotiste, c’est-à-dire de devenir hypercritique, parano, de ne plus croire en rien, ni en personne. Parfois, ça peut aller jusqu’à vous couper de vos proches, qui ne croient pas en la même chose que vous.