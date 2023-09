Faitout Maouassa (Club Bruges) prêté à Lens avec option d'achat

Le RC Lens a recruté sous la forme d'un prêt Faitout Maouassa en provenance du Club de Bruges samedi. L'ailier est envoyé chez les Sang et Or pendant une saison avec une option d'achat.

Maoussa, 25 ans, est arrivé au Jan Breydel il y a deux ans après avoir été transféré du Stade rennais. Il a rapidement été mis à l'écart et n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans le noyau des Blauw en Zwart. Il s'agit du deuxième prêt en France du Franco-congolais depuis qu'il a rejoint Bruges puisqu'il avait été envoyé la saison dernière à Montpellier, avec cinq buts et cinq passes décisives à la clé.



Maouassa participera à la phase de groupes de la Ligue des champions avec Lens. Le vice-champion de Ligue 1 en titre affrontera Séville, Arsenal et le PSV.