Faites-vous partie des 15% des Belges prêts à accepter un salaire plus bas pour un job de rêve ?

Les Belges ne sont pas prêts non plus à renoncer aux jours de congé et à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée…

Un salaire plus bas, mais la possibilité d’exercer le job de ses rêves : seule 15% des employés belges seraient prêts à l’accepter. C’est ce que révèle une étude menée par le spécialiste du recrutement Robert Half.

Les employés belges n’ont également pas l’intention de renoncer à leurs jours de vacances et à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, même pour un job qui les ferait vibrer. Les jeunes (moins de 34 ans) sont cependant deux fois plus susceptibles que leurs collègues plus âgés d’accepter un moins bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée en échange de l’emploi de leurs rêves.

Par contre, pas de soucis pour rogner sur les avantages extralégaux comme la voiture de société (36%) ou l’ordinateur portable/le gsm (33%).