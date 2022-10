Faites un geste pour les enfants défavorisés : ce 15 octobre déposez vos jouets au recyparc

Depuis 2003, lors du 3e week-end d’octobre, les employés des recyparcs de Wallonie se mobilisent pour offrir un peu de bonheur en cette période difficile et lancent un appel à tous les parents et leurs enfants.

Ils sont invités ce samedi 15 octobre entre 8h30 et 17h à déposer des jeux et des jouets en très bon état pour faire le bonheur d’enfant moins chanceux ces prochaines semaines.

" Basé sur le principe de prévention des déchets qu’est la réutilisation, l’objectif de cette campagne est double. Il s’agit tout d’abord de faire un geste pour l’environnement en donnant une seconde vie aux jouets collectés. En effet, gérer correctement les déchets c’est bien, éviter de les produire, c’est mieux ! D’autre part, c’est aussi l’occasion de permettre aux plus jeunes d’avoir un comportement de solidarité envers d’autres enfants plus démunis ", explique notamment l’intercommunale Ipalle.

Les jouets devront obligatoirement être en bon état et complets. Il peut s’agir de livres, de bandes dessinées, de jeux de société, de puzzles, de petites voitures, et d’autres jouets facilement lavables comme les patins à roulettes et les ballons. Dans un souci environnemental et d’hygiène, les jouets à piles et les peluches ne sont pas acceptés.

L'année dernière, ce sont 9638 jouets qui ont fait le bonheur d’enfants malgré un contexte sanitaire déjà difficile.

