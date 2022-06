Faites rouler votre voiture au lisier de vache !

Sur l’exploitation : 3 énormes dômes blancs où fermentent les déjections pendant plusieurs heures. Grâce à la biométhanisation, du gaz est produit. Un réseau de chaleur alimente 2 maisons, un gîte de 15 personnes et l’eau chaude pour la salle de traite. "Cela correspond à 30.000 litres de mazout par an", confirme Éric Jonkeau. Cette démarche s’inscrit dans une suite logique pour l’agriculteur : "On produit depuis quelques années déjà toutes nos céréales nous-mêmes pour alimenter le bétail. Maintenant, on traite tous les effluents d’élevage, on en fait du gaz, de l’électricité, de l’eau chaude puis on remet le digestat sur les terres comme engrais… donc on vit en autarcie pratiquement totale."