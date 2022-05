"Faites quelque chose !": Biden absorbe à Uvalde la douleur d'une ville traumatisée

Joe et Jill Biden ont déposé un bouquet devant des croix portant les noms des victimes, presque submergées de fleurs, avec çà et là une peluche.

Puis le couple, visages douloureux derrière leurs lunettes noires, a passé en revue une rangée de grandes photos montrant les visages des enfants fauchés, âgés de 9 à 11 ans.

Les Biden ont plus tard passé près de trois heures avec des familles de victimes, à l'abri des caméras et des regards.

Les images d'Uvalde offraient une ressemblance bien sombre avec la visite effectuée par le président américain et sa femme il y a quelques jours à Buffalo, dans le nord-est du pays, lieu d'une tuerie raciste.