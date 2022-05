Le retour des beaux jours vous donne envie de vous balader ? Ça tombe bien, on vous propose de redécouvrir la petite rue des Bouchers… Enfilez vos baskets !

Des baskets pour découvrir dans cette rue culte de Bruxelles une boutique particulière. Boutique ou plutôt “café”. Les 2 en fait. Le Jettois Alexis Papageorgiou s’y est installé pour ouvrir un “Sneakers Café”.

C’est un lieu de rencontre. A la base c’était juste un atelier et puis, la bière est venue s’en mêler.

Avec l’équipe d’Alexis Papageorgiou, on va carrément dans le sur-mesure. Les paires de baskets sont uniques et totalement personnalisées, personnalisables en fonction de vos demandes.

2 catégories de baskets customisées

D’abord, il y a les demandes personnelles. Si un joueur de tennis débarque avec son polo fétiche, on peut en faire quelque chose de brodé sur les baskets. Si on veut que le doudou rongé du fiston soit affiché sur une paire de tennis, il est même possible d’en faire quelque chose. Cela donne des pompes 100% inédites.

Ensuite, il y a le custom peinture. Une autre catégorie qui demande de définir des couleurs et des dessins qui seront travaillés en atelier et figureront sur votre paire de baskets. Vous souhaitez peut-être afficher le drapeau belge sur vos chaussures. Oui, c’est également possible. Cela prend une bonne semaine environ.

Après, Alexis Papageorgiou développe même une imprimante 3D pour aller plus loin dans le délire.

Envie d’en savoir plus ?

Découvrez The Sneakers Café, un lieu unique en Belgique, qui allie petite restauration et la customisation de baskets avec son fondateur Alexis Papageorgiou, le fondateur de cet endroit incroyable situé petite rue des Bouchers dans le centre de Bruxelles, l’invité de Julie VanH dans Bruxelles Matin, en radio sur Vivacité. C'est dans le #REPLAY de l'émission dispo en quelques clics ci-dessus.

Et si vous passiez voir à quoi ressemble le “Sneakers Café” ? Le 19/05 à 19h30, Alexis Papageorgiou organise une petite fête pour célébrer cette belle aventure de customisation de baskets et tout Bruxelles est bienvenu. Une seule condition: dresscode baskets, what else ?

INFOS PRATIQUES:

The Sneakers Café

Petite rue des Bouchers, 6

1000 Bruxelles