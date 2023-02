Faites partie du public de la cérémonie des Pigeons d'Or

Les Pigeons vont décerner des prix non pas "aux meilleurs" mais "aux pires". Les arnaques et fausses promesses de la consommation vont être dévoilées au grand public. Fanny, Thibaut et leur bande d'experts donneront des conseils et astuces pour ne plus se faire pigeonner.

La cérémonie aura lieu le mercredi 1er mars, à 20h20, à Bruxelles.

Si vous souhaiter y assister, découvrir les coulisses de l'émission et rencontrer l'équipe, c'est l'occasion rêvée !

Pour faire partie du public, il suffit de vous inscrire ci-dessous.